Страна хочет поскорее стать членом НАТО.

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Комитет по обороне парламента Швеции готовится к публикации отчёта, с которым уже ознакомились журналисты шведского издания SVT. Он получил название «Allvarstid», что означает «Время серьёзности», а в нём описывается угроза шведской государственности, подобною которой испытывали шведы в 1939 - 1945 годах.

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Шведские чиновники не исключают, что Россия, которая сейчас «увязла в боевых действиях на украинских территориях», имеет возможности для действий против Швеции. По мнению парламентариев, российские власти демонстрируют высокую склонность к политическому и военному риску, а российские возможности проводить операции с использованием военно-воздушных сил, военно-морских сил, оружия дальнего действия и ядерного оружия остаются неизменными.

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В шведском парламенте надеются, что опубликованный отчёт пошлёт всем силам обороны знак пришедшего серьёзного времени, когда нужно браться за дело. Скорее всего, таким образом шведские власти хотят напомнить о необходимости их интеграции в НАТО, вступление в которое для страны затруднено несогласием Турции.