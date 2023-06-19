Президент Южноафриканской республики Сирил Рамафоса должен был приехать в Киев с миротворческой миссией, однако его сопровождение застряло в Польше, не попав в Украину. Самолёт с вооружёнными 120 спецназовцами, охранявшими южноафриканского президента, был задержан.
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Глава южноафриканской службы безопасности Уолии Руд обвинил польское правительство в саботаже мирной инициативы с африканского континента, а произошедшую в Польше ситуацию назвал абсолютно расистской.
Официальная причина задержки рейса, объявленная Польшей - нарушение ряда стандартных процедур и перевозка «опасных веществ» без соответствующего разрешения. В службе безопасности Сирила Рамафосы утверждают, что все необходимые разрешения были получены, а визит согласовывался две недели.
Как сообщила журналистка Аманды Хозы, находящаяся на самолёте с африканской «делегацией», охрана южноафриканского президента пыталась выгрузить 12 контейнеров с оружием. Она предполагает, что отказ им пересечении границы - хорошее завершение ситуации, иначе непонятно, как отреагировали бы украинские пограничные службы на сотню военных с вооружением до зубов.