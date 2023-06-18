Издание The New York Times пишет, что российская армия активно анализирует допущенные в начале боевых действий ошибки и учится на них, меняя тактику. Так, например, теперь российские военные не передвигаются большими колоннами, чтобы не получить значительные потери в случае выявления своих позиций противником.
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Россия начала активно задействовать беспилотные летательные аппараты в разведывательных целях, чтобы иметь большую осведомлённость о ситуации на поле боя. Была проделана работа и над артиллерийской координацией, воздушной поддержкой, а также отдельная работа над оборонительными возможностями россиян.
Российская армия, вынужденная стоять в обороне, подходит к этому вопросу более грамотно и не бездействует даже при удержании позиций. Российские разведывательные беспилотники активно пытаются выявлять командные пункты украинских подразделений, чтобы нанести удар по ним и разорвать связь.
Большая часть опытных российских военных была заменена обыкновенными мобилизованными, которые проходят обучение уже в соответствии с новым форматом.