На проходящем Петербургской международной экономическом форуме российский президент Владимир Путин вспомнил о своём американском коллеге Джо Байдене, причём без каких-либо антизападных высказывания.
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Напротив, российский президент назвал президента Байдена взрослым человеком и опытным политиком, отметив, что не ему его учить, однако с небольшим примечанием: российское правительство будет работать в интересах России и народа, поэтому штатам придётся с этим считаться. В то же время, когда шла речь про Владимира Зеленского, Путин отметил, что некоторые его друзья называют украинского президента «позором еврейского народа»
Стоит отметить, что ещё в марте прошлого года между президентами был серьёзный конфликт на фоне высказываний Байдена, который в начале боевых действий на украинских территориях неоднократно оскорблял российского президента. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подобные недипломатические высказывания лишь усугубят отношения между Москвой и Вашингтоном.
Владимир Путин неоднократно лестно высказывался в сторону американского президента. Например, в 2021 году он заявил, что тот образ, который рисуют Байдену российская и западная пресса(имеется в виду его действия, намекающие на недееспособность: падения, оговорки, внезапные рукопожатия, и т.д.), в корне неверны и на самом деле американский лидер - профессионал, с которым нужно очень внимательно работать, чтобы ничего не пропустить. Тогда Путин заверил, что сам Байден ничего не пропускает.