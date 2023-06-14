Не так давно была информация от издания Bild, что немецкое правительство не может подтвердить информацию об уничтожении танков Leopard 2, поставленных Украине. В то же время в Министерстве обороны России отчитались уже о семи подбитых немецких танков. Предполагается, что 14 июня немецкий канцлер Олаф Шольц прояснит ситуацию, обнародовав обновлённую стратегию национальной безопасности страны.
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Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью RTL Direkt заявил, что немецкое правительство хоть и неспособно заменить всю повреждённую технику, но с июля готово нарастить поставки танков Leopard 1A5 на протяжение всего года. По словам немецкого чиновника, речь идёт о сумме в более чем 100 единиц техники.
Конечно, модель танка достаточно устаревшая(разработана в 1960-х годах) и не сравнится тем же Leopard 2, но стоит отметить, что в условиях боевых действий даже дюжина Т-55 способна создать хлопот противнику. Хотя при таких условиях явно не идёт речь о безопасности для экипажа, впрочем, военным придётся адаптироваться под суровые реалии.