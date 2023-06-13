Хотя есть все основания полагать, что это действительно так.

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Не так давно во время проведения украинских наступательных операций, Министерство обороны России сообщило об уничтожении немецких танков Leopard 2. Украинские военные частично подтвердили информацию, но только об одном повреждённом танке в ходе наезда на мину. В то же время производитель немецкой бронетехники Rheinmetall подтвердил, что Украина действительно потеряла определённое количество танков, но давать никакие подробности концерн не собирается.

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Издание Bild, ссылаясь на заявление Министерства обороны Германии, пишет о том, что немецкое оборонное ведомство не готово подтвердить потери Украиной танков, так как не располагает достаточной информацией. Ведомство отказалось комментировать и возможность дополнительных поставок танков для замены уничтоженных.

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Журналисты издания предполагают, что 14 июня Германия всё же может раскрыть ситуацию с уничтоженными немецкими танками, ведь именно тогда немецкий канцлер Олаф Шольц представит обновлённую стратегию национальной безопасности в присутствии членов правительства страны.