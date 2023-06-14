Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на заявления официальных лиц из Соединённых Штатов Америки, пишет о проведённых внутренних дебатов в Администрации президента Джо Байдена, в результате которых было принято решение о передаче Украине танковых снарядов для M1 Abrams, включающих в себя обеднённый уран.
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Журналисты издания отмечают высокую эффективность снарядов против российских танков: выпущенные с большой скоростью снаряды пробивают лобовую броню танка на расстоянии. В то же время в штатах не видят каких-либо препятствий для поставок такого рода в связи с отсутствием каких-либо угроз.
В Белом доме опасались осуждения передачи Украине снарядов с обеднённым ураном, ведь подобный боеприпас может негативно сказываться на окружающей среде и здоровье людей, хотя никакой ядерной реакции от него не происходит.
Тем более уже есть прецедент по поставках таких снарядов другими странами, например Великобританией, которая вместе со своими танками Challenger 2 передала Украине танковые снаряды с обеднённым ураном, не опасаясь общественной критики или угроз со стороны России.