На совместной конференции немецкого канцлера Олафа Шольца, французского президента Эмманюэля Макрона и Президента Польши Анджея Дуды, Макрон спрогнозировал продолжительность украинского контрнаступления и дальнейший исход.
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По мнению французского президента, украинская армия будет наступать от нескольких недель до месяцев, а затем вновь появится необходимость сесть за стол переговоров. Он надеется, что украинцы смогут заполучить успех в своих действия, чтобы иметь выгодное положение во время переговорного процесса.
В тот же день Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен заявил о необходимости максимизировать военную поддержку Украине, чтобы страна смогла добиться успеха на поле боя.
На текущий момент на ряде направлений фиксируются попытки Вооружённых сил Украины перейти в наступление. Российская сторона сообщает об отражении атак, когда украинская о взятии под свой контроль утраченных населённых пунктов. Точно можно сказать лишь то, что обе стороны несут потери как в личном составе, так и бронетехнике.