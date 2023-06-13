Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время своего выступления в комитете нижней палаты парламента прокомментировал вопрос о том, имеет ли Украина защиту от применения ядерного оружия. Он подтвердил факт наличия такой защиты и назвал страну, которая гарантировала её.
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По словам японского политика, Китай накрыл «ядерным зонтиком» Украину. Причём произошло это ещё в 2013 году, когда между странами было подписано соглашение об эффективном сотрудничестве, предполагающее предоставление Украине гарантий безопасности от китайского государства в случае вторжения или угрозы вторжения с применением ядерного оружия.
Стоит напомнить, что Китай действительно неоднократно выражался против применения ядерного оружия, в том числе российской армией против объектов на украинских территориях. Страна не желает видеть угрозу появления ядерного конфликта.
На текущий момент Китай до сих пор не имеет определённый позиции по украинского вопросу, в открытую не выражая поддержку по отношению к одной из сторон конфликта.