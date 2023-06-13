Страна пытается предотвратить ядерный конфликт.

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время своего выступления в комитете нижней палаты парламента прокомментировал вопрос о том, имеет ли Украина защиту от применения ядерного оружия. Он подтвердил факт наличия такой защиты и назвал страну, которая гарантировала её.

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По словам японского политика, Китай накрыл «ядерным зонтиком» Украину. Причём произошло это ещё в 2013 году, когда между странами было подписано соглашение об эффективном сотрудничестве, предполагающее предоставление Украине гарантий безопасности от китайского государства в случае вторжения или угрозы вторжения с применением ядерного оружия.

Стоит напомнить, что Китай действительно неоднократно выражался против применения ядерного оружия, в том числе российской армией против объектов на украинских территориях. Страна не желает видеть угрозу появления ядерного конфликта.

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На текущий момент Китай до сих пор не имеет определённый позиции по украинского вопросу, в открытую не выражая поддержку по отношению к одной из сторон конфликта.