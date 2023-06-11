Не так давно Министерство обороны России сообщало об уничтожении немецких танков Leopard 2, которые были задействованы украинской армией в ходе контрнаступления. Несмотря на это, на текущий момент отсутствуют чёткие кадры с уничтожением поставленной Украине иностранной техники.
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Однако Генеральный директор немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер, который также производит и ремонтирует танки Leopard 2, всё же подтвердил наличие потерь украинской армией иностранной техники, поставленной Германией.
Он уточнил, что украинское правительство не комментирует подобные потери, но они есть. Бизнесмен добавил, что завод увеличит годовое производство боеприпасов с 450 тысяч единиц до 600 тысяч. Интересным является и философское выражение Паппергера: «Потери в жизни есть всегда»
Стоит напомнить, что Rheinmetall планирует построить в Украине завод за 200 миллионов евро. По их расчётам, он должен выпускать до 400 единиц современейших танков Panther KF51, разработка которых закончилась только в 2022 году. Ни одна из стран пока не является операторами новых танков.