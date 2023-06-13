Издание The Washington Post пишет, что Соединённые Штаты Америки, в частности Администрация президента Джо Байдена, готовят реформу Организации Объединённых Наций для восстановления авторитета международной организации. Американские дипломаты уже ведут консультации с коллегами.
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По данным издания, штаты хотят расширить количество постоянных членов Совета безопасности Организации Объединённых Наций, но без права вето. Речь идёт о числе до шести новых стран. Таким образом Вашингтон планирует дать не западным странам возможность высказаться, чтобы избежать каких-либо недопониманий.
Никаких официальных комментариев по вопросу реформы Администрация Байдена пока ещё не дала, но The Washington Post имеет информацию о предполагаемых новых членах Совета безопасности Организации Объединённых Наций: Япония, Германия, Индия. Франция и Великобритания поддерживают американскую инициативу, но хотят предоставить такой же статус Бразилии и хотя бы одной стране из африканского континента.
Ранее Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш сообщал о необходимости в реформировании международного института.