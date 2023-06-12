Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Пригожин подтвердил случай с бойцом ЧВК «Вагнер», перешедшим к украинским диверсантам вместо обмена
Он предпочёл вступление в организацию возвращению на родину.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Основатель организации «Русский добровольческий корпус», признанной на территории России террористической, сообщил о произошедшем инциденте при обмене военнопленными. Всем военнопленным российским военнослужащим было предложено перейти на сторону украинских диверсантов и предложение привлекло одного человека - Владислава Измайлова, состоявшегося в ЧВК «Вагнер», который предпочёл членство в организации возвращению на родину. Теперь потенциального диверсанта проверяют.

реклама

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил в своём Telegram канале, что Владислав, примкнувший к «вагнеровцам» из Самарской колонии, попал в ноябре в украинский плен и является предателем.

По словам Евгения Пригожина, Владислав Измайлов понесёт наказание за свой поступок по всем традициям ЧВК «Вагнер». Бизнесмен выразил надежду, что бойцам частной военной компании удастся выследить бывшего наёмника и разобраться с ним в честном бою.
рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-30% на стиралку Бош 4 серии
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-23% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

*Организация «Русский добровольческий корпус» признана террористической организацией на территории России.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #пригожин #вагнер #чвк «вагнер»
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Пригожин отказал в подписании контракта с Минобороны бойцами ЧВК «Вагнер»
В Польше разворовали вагоны поезда, перевозящего оружие НАТО для Украины
США и Россия приводят всё больше ядерных боеголовок в боеготовность из-за нарастающей напряжённости
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский неохотно подтвердил начало наступления ВСУ
17
Медведев намекнул, что случится с танковым заводом Rheinmetall на Украине
35
Появились кадры поражения Leopard 2 при помощи беспилотника-камикадзе «Ланцет»
55
Рогов: численность группировки ВСУ на Запорожском направлении превышает 100 000 человек
15
По аэродрому «Миргород» в Полтавской области ВС РФ нанесли ракетно-дроновый удар
1
Rheinmetall подтвердили уничтожение танков Leopard в Украине
41
FPV-дроны ВС РФ поразили три танка Leopard 2A4 на Ореховском направлении [Видео]
9
Володин: страны Европы воюют с Россией, не признавая это
8
Выпущенный SSD для PS5 стоит больше чем сама консоль
6
Макрон призвал Иран прекратить оказывать России поддержку в конфликте на Украине
18
Незначительная просадка BTC вызвала обрушение стоимости альткоинов с ликвидацией 250 млн долларов
1
Буданов опубликовал интригующее видео с подписью "Продолжение следует"
7
Три бригады ВСУ заметно потрёпаны в разведке боем под Ореховым - 47, 65, и 117
6
Украина попыталась атаковать корабль Черноморского флота с помощью шести беспилотных катеров
10
Поставки графических процессоров для настольных ПК упали на 38 процентов
6
Prince of Persia: The Lost Crown выйдет 18 января 2024
1
Экипаж Ка-52 вернулся без повреждений отразив 18 ракет – как «яйца жизни» спасли российский вертолёт
14
Набиуллина призвала сворачивать массовые льготные ипотечные программы и создавать новые
13
«Ростелеком» потратит 1,02 млрд руб. на создание программного сервиса «Яга» — российского аналога Jira и Confluence
9
Путин: все попытки контрнаступления ВСУ провалились, но потенциал наступления сохраняется
21

Популярные статьи

Краткие итоги передачи World of Tanks компании Lesta Studio и уход Wargaming из России
28
О редких автобусах СССР
9
Можно ли купить игровой ПК за $1000 – игровая сборка для 1080р и 2К на сдачу от поездки на море
13
Обзор смартфона Cubot P80 – много памяти за небольшие деньги
5
На фоне СВО Китай готовится к катастрофам подобным прорыву плотины Каховской ГЭС
+
Репортаж с B&D Game Fest 2023
4
Мои впечатления от игры Risen 3 Titan Lords. Часть 2
+
"Ответка" за Тайвань: Китай намерен построить на Кубе шпионскую базу для перехвата сообщений из США
2
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июнь)
+
География Буддизма
5

Сейчас обсуждают

Sandy Ermaganbetova
05:23
КОНЕЧНО это фантазии РАШИСТОВ! 💪💙💛🇺🇦🇰🇿🇺🇦🇰🇿
Зеленский неохотно подтвердил начало наступления ВСУ
Sandy Ermaganbetova
05:21
Не сбудутся Ваши агрессивные планы! 💪💙💛ВСУ_ СИЛА! 💪💙💛🇺🇦🇰🇿🇺🇦ПОБЕДА ЗА УКРАИНОЙ!СЛАВА УКРАИНЕ!🇺🇦🇰🇿🇺🇦🇰🇿🇺🇦🇰🇿 Мы КАЗАХИ МОЛИМСЯ ЗА УКРАИНУ! Мы за СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
Зеленский неохотно подтвердил начало наступления ВСУ
Дмитрий Копылов
05:21
"Однако известно, что предыдущие версии на 1 Тетрабайт были совместимы с компьютерами. Новый SSD обладает емкостью в 4 Тетрабайта и интерфейсом PCIe Gen 4 x4." Что ещё за "тетрабайты" такие? Автор нар...
Выпущенный SSD для PS5 стоит больше чем сама консоль
Андрей Жужлев
05:13
Мне на пмогонеуважаемого Хуженетовичу по барабану.
В Польше разворовали вагоны поезда, перевозящего оружие НАТО для Украины
Андрей Жужлев
05:12
Завтра Министр здравоохранения прикажет каждое утро анализы приносить в поликлинику. Выполнять?
В Польше разворовали вагоны поезда, перевозящего оружие НАТО для Украины
Руслан Козлов
05:07
Вы правы, просто гонору сколько было от леопардов это самое смешное.
FPV-дроны ВС РФ поразили три танка Leopard 2A4 на Ореховском направлении [Видео]
sop18
05:03
Похоже, не одной соловейно-киселёвой программы не пропустили))). Конспектировали.)))
Краткие итоги передачи World of Tanks компании Lesta Studio и уход Wargaming из России
Izi Free
05:03
Ну если люди не будут покупают новые серии видеокарт то новых драйверах на прошлых серии видеокарт начнут свае дело умышленно будут понижать их производительности и плахое оптимизации в новых...
Геймеры бойкотируют бюджетные карты NVIDIA и AMD - в мае на eBay купили всего одну видеокарту
sop18
05:00
Белорусский патриот патриотит из Польши ? И с СВО оттуда же борется ?))) Или прямо с Хайфы ?)))
Краткие итоги передачи World of Tanks компании Lesta Studio и уход Wargaming из России
sop18
04:59
Какое здравомыслие ?! Это украинство. Они там все такие. Достаточно почитать про ту же знаменитую Руину и чехарду гетманов еще со времен Хмельницкого. Не смогли ужиться ни с поляками, ни с русскими, н...
Краткие итоги передачи World of Tanks компании Lesta Studio и уход Wargaming из России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем