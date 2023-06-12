Основатель организации «Русский добровольческий корпус», признанной на территории России террористической, сообщил о произошедшем инциденте при обмене военнопленными. Всем военнопленным российским военнослужащим было предложено перейти на сторону украинских диверсантов и предложение привлекло одного человека - Владислава Измайлова, состоявшегося в ЧВК «Вагнер», который предпочёл членство в организации возвращению на родину. Теперь потенциального диверсанта проверяют.
реклама
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил в своём Telegram канале, что Владислав, примкнувший к «вагнеровцам» из Самарской колонии, попал в ноябре в украинский плен и является предателем.
По словам Евгения Пригожина, Владислав Измайлов понесёт наказание за свой поступок по всем традициям ЧВК «Вагнер». Бизнесмен выразил надежду, что бойцам частной военной компании удастся выследить бывшего наёмника и разобраться с ним в честном бою.
*Организация «Русский добровольческий корпус» признана террористической организацией на территории России.