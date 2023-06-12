Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что их частная военная компания не будет подписывать никаких контрактов с Министерством обороны России, которое обязало сделать это всем добровольческим формированиям до 1 июля 2023 года в соответствии с изданным приказом.
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Пригожин добавил, что «вагнеровцы» и так встроены в общую систему согласований своих действий с российским военным командованием. Он не забыл упомянуть и про большой опыт, который получила организация в ходе ведения боевых действий, что отличает её от ряда воинских частей российской регулярной армии.
Что насчёт юридической точки зрения, Евгений Пригожин обозначил, что приказы Министерства обороны распространяются на сотрудников ведомства и военнослужащих, но никак не на частные военные компании.
Вчера Министр обороны России Сергей Шойгу издал приказ, по которому все добровольческие формирования, принимающие участие в боевых действиях на украинских территориях, должны подписать контракт с российским оборонным ведомством. Тогда заместитель министра обороны Николай Панков отметил высокую консолидацию российского общества, но меру по урегулированию статуса добровольческих формирований назвал необходимой.