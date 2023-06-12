В Кубе опровергают информацию.

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Издание Politico, ссылаясь источник в виде американского чиновника, пишет о том, что Китай активно наблюдал за территориями Соединённых Штатов Америки с кубинской военной базы. Китайские власти использовали военную базу с 2019 года.

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Как утверждает источник издания, ещё до прихода к власти Администрации президента Джо Байдена, Китай заключил с Кубой секретное соглашение о создании китайской военной базы на кубинском острове. В 2021 году, когда Байден уже пришёл к власти, американское правительство стало в курсе усилиях Китая расширить свою зарубежную инфраструктуру для сбора разведывательных данных по всему миру.

Однако, как уточняется, ситуацию удалось урегулировать, причём без военного вмешательства. Администрация Байдена смогла дипломатическим путём пресечь попытки Китая расширить свою разведывательную сеть. Источник издания добавил: «Мы думаем, что власти Китая находятся не… там, где они надеялись»

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В Министерстве иностранных дел Кубы опровергли информацию о том, что страна заключала какие-либо секретные соглашения с Пекином о строительстве военной базы для наблюдения за Соединёнными Штатами Америки.