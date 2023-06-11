Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов ещё осенью 2022 года заявлял, что к весне 2023 года украинская армия сможет взять контроль над Крымом. Однако пророчество не сбылось и украинские журналисты задали вопрос «почему?» спикеру разведки Андрею Юсову, так как Буданов не смог явиться на пресс-релиз.
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Как объяснил Юсов, речь была о возможных сценариях, а как всем известно, они могут быть разные и подвергаться коррекции. Он добавил, что это не ставка в букмекерской конторе и не отрывной календарь на стене. В чём точно уверен украинский офицер, это в словах своего начальника вернуть Крым, правда, без уточнений когда. Андрей Юсов упомянул, что сейчас идёт активная фаза наступательных операций и всё ещё возможно.
Стоит напомнить, что не так давно глава украинской разведки Кирилл Буданов в текстовом формате сообщал о «психологическом взятии» Крыма. Такое выражение очень напоминает заявления основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о «юридическом взятии» Бахмута.