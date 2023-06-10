Но допустил такой исход в случае полномасштабной войны.

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Telegram канал Натальи Хим задал вопрос Евгению Пригожину касаемо создания частной военной компании, куда смогут вступать представители женского пола. Пригожин ответил на вопрос, исключив возможность вступления девушек в ЧВК «Вагнер»

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По его словам, на текущий момент организация не нуждается в девушках-наёмницах, уточнив, что женщины проходят службу на других специальностях: в столовых, госпиталях и гуманитарных сферах. Однако конкретно ЧВК «Вагнер» в своём составе не имеет подобных специальностей, соответственно, не нуждается в девушках при погонах.

Пригожин добавил, что если текущая стадия конфликта перерастёт в полномасштабную войну, то он обязательно вернётся к этому вопросу, допустив приглашение женщин на службу в частную военную компанию.

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Стоит отметить, что количество женщин в российской армии постепенно уменьшается, когда в мире совсем обратная тенденция. Армия с самой большой численностью девушек-военных - французская, где на примерно 20% личного состава приходятся женщины.