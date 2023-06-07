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Пригожин приведет Вагнер на защиту Белгородчины, если Минобороны не сможет навести порядок
И потребует перемещение здания Минобороны с Фрунзенской в Белгород.
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, комментируя актуальную проблему с проникновением украинских диверсантов в Белгородскую область, дал Министерству обороны России две недели на решение вопроса с потенциальной угрозой. Иначе, как он заявил, частная военная компания сама возьмётся за защиту границ.

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Он добавил, что при таком раскладе потребует перенести Третий дом Министерства обороны России с Фрунзенской набережной в Белгород, аргументируя это следующими словами: «Если умирать, то всем вместе»

Ранее Евгений Пригожин утверждал, что если ситуация в Белгородской области ухудшится, то ЧВК «Вагнер» не будут ждать приглашения или разрешения от Министерства обороны России, самостоятельно взявшись за оборону территориальных границ.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уже упоминал, что региональные власти села Новая Таволжанка не могут войти на территорию населённого пункта из-за усилившихся обстрелов. Исходя из докладов главы округа, в селе осталось около ста отказавшихся от эвакуации человек.

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#россия #украина #вагнер #пригожин #чвк «вагнер» #белгородская область
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