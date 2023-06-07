Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, комментируя актуальную проблему с проникновением украинских диверсантов в Белгородскую область, дал Министерству обороны России две недели на решение вопроса с потенциальной угрозой. Иначе, как он заявил, частная военная компания сама возьмётся за защиту границ.
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Он добавил, что при таком раскладе потребует перенести Третий дом Министерства обороны России с Фрунзенской набережной в Белгород, аргументируя это следующими словами: «Если умирать, то всем вместе»
Ранее Евгений Пригожин утверждал, что если ситуация в Белгородской области ухудшится, то ЧВК «Вагнер» не будут ждать приглашения или разрешения от Министерства обороны России, самостоятельно взявшись за оборону территориальных границ.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уже упоминал, что региональные власти села Новая Таволжанка не могут войти на территорию населённого пункта из-за усилившихся обстрелов. Исходя из докладов главы округа, в селе осталось около ста отказавшихся от эвакуации человек.