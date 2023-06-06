Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Вооружённые силы Украины переходят к проведению наступательных действий в рамках оборонительной операции на некоторых направлениях линии боевого соприкосновения. Отмечаются успехи на Бахмутском направлении по занятию господствующих высот, где украинская армия движется довольно широким фронтом .
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Украинский министр добавила, что российская армия находится в обороне и удерживает позиции. Так, например, на юге идут бои местного значения. Упомянуто было и то, что среди российского информационного пространства нередко упоминают начало украинского контрнаступления, якобы для отвлечения внимания от украинских побед на Бахмутском направлении.
Ранее Министерство обороны России сообщало об отражении украинского наступления на пяти участках линии боевого соприкосновения в составе двух механизированных бригад Вооружённых сил Украины. Ведомство уточнило, что украинцы хотели совершить прорыв на более их уязвимых, по их мнению, участках фронта.