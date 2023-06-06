Украинцы отмечает свои успехи.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Вооружённые силы Украины переходят к проведению наступательных действий в рамках оборонительной операции на некоторых направлениях линии боевого соприкосновения. Отмечаются успехи на Бахмутском направлении по занятию господствующих высот, где украинская армия движется довольно широким фронтом .

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Украинский министр добавила, что российская армия находится в обороне и удерживает позиции. Так, например, на юге идут бои местного значения. Упомянуто было и то, что среди российского информационного пространства нередко упоминают начало украинского контрнаступления, якобы для отвлечения внимания от украинских побед на Бахмутском направлении.

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Ранее Министерство обороны России сообщало об отражении украинского наступления на пяти участках линии боевого соприкосновения в составе двух механизированных бригад Вооружённых сил Украины. Ведомство уточнило, что украинцы хотели совершить прорыв на более их уязвимых, по их мнению, участках фронта.