Бельгия, как и многие европейские страны, примкнула к Контактной группе по обороне Украины и активно поддерживает украинскую армию своим вооружением для защиты национальных территорий и деоккупации подконтрольных России.
реклама
Однако, как сообщает местное издание Het Laatste Nieuws, Министерство иностранных дел Бельгии подаст официальный запрос на объяснение от украинского правительства, где поинтересуется, почему бельгийское вооружение используется на российских территориях группами украинских диверсантов.
Уточняется, что Бельгия поставляла Украине оружие с целью защиты государственных границ, возвращения территорий и отражения российских атак, но его применение на российских территориях никак не обговаривалось. Таким образом, украинская власть применяла поставленное оружие не по назначению.
Стоит отметить, что Соединённые Штаты Америки ранее сообщали о невозможности подтвердить использование украинской армией поставленного ими оружия на российских территориях. При этом есть кадры, где зафиксировано использование диверсантами американской техники.