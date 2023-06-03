Продлённая между Украиной и Россией благодаря Турции «зерновая сделка» оказалась не столь эффективна, а её последующее продление и вовсе невозможно в настоящих реалиях. Министерство иностранных дел России обозначило, что для выполнения условий зернового соглашения украинское правительство должно предпринять шаги по возобновлению работы аммиакопровода Тольятти - Одесса.Несмотря на упорства украинцев, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил возобновление транзита аммиака через Украину. Однако он уточнил, что это непростой вопрос и он требует дополнительных гарантий от украинских партнёров.
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Если всё же украинские партнёры предоставят соответствующие гарантии по выполнению обозначенных украинцами условий, то Данилов допускает рассмотрение вопроса по возобновлению работы аммиакопровода с уточнением, что Украина необязательно примет положительное решение по этому вопросу.
Что имеется в виду под украинскими условиями, до конца непонятно, но было упомянуто о вывозе зерна, которое скапливается в украинских портах. Скорее всего, украинцы хотят получить не только формальное, но и реальное выполнение договорённостей зерновой сделки между Украиной и Россией.