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В Украине допустили возобновление аммиакопровода Тольятти - Одесса
Россия называла это одним из условий «зерновой сделки»
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Продлённая между Украиной и Россией благодаря Турции «зерновая сделка» оказалась не столь эффективна, а её последующее продление и вовсе невозможно в настоящих реалиях. Министерство иностранных дел России обозначило, что для выполнения условий зернового соглашения украинское правительство должно предпринять шаги по возобновлению работы аммиакопровода Тольятти - Одесса.Маршрут аммиакопровода Тольятти - ОдессаНесмотря на упорства украинцев, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил возобновление транзита аммиака через Украину. Однако он уточнил, что это непростой вопрос и он требует дополнительных гарантий от украинских партнёров.

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Если всё же украинские партнёры предоставят соответствующие гарантии по выполнению обозначенных украинцами условий, то Данилов допускает рассмотрение вопроса по возобновлению работы аммиакопровода с уточнением, что Украина необязательно примет положительное решение по этому вопросу.

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Что имеется в виду под украинскими условиями, до конца непонятно, но было упомянуто о вывозе зерна, которое скапливается в украинских портах. Скорее всего, украинцы хотят получить не только формальное, но и реальное выполнение договорённостей зерновой сделки между Украиной и Россией.

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#россия #украина #зерновая сделка
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