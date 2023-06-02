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Макрон считает невозможным суд над Путиным, ведь тогда будет не с кем вести переговоры
Он считает, что к переговорному процессу будет необходимо прибегнуть при первой же возможности.
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Издание The Guardian, ссылаясь на заявление Президента Франции Эманнюэля Макрона, произнесённое во время конференции европейских лидеров в Молдове, пишет о том, что французский президент считает невозможным проведением суда над Путиным. Стоит напомнить, что на российского президента есть ордер от Международного уголовного суда.

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Он считает, что если через несколько месяцев появится окно для проведения переговорного процесса, в выборе между судом над Путиным и переговорами с ним же придётся выбрать второй вариант. Он описал эту дилемму следующими словами: «Я хочу, чтобы ты попал в тюрьму, но ты единственный, с кем я могу вести переговоры»

Эманнюэль Макрон не видит возможности избежать переговоров с Путиным, ведь на текущий момент он является единственным лидером, который может на них пойти и реализовать установленные договорённости.

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Французский президент добавил, что Россия хоть и потеряла всякую легитимность, но если украинское контрнаступление обернётся полным провалом, европейским лидерам будет необходимо оценить характер будущей военной помощи.

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#россия #украина #путин #макрон
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