Издание Bloomberg пишет, что согласование 11-го пакета антироссийских санкций продвигается крайне медленно, так как страны-участники Европейского союза активно обсуждают выдвинутые против России экономические ограничения.
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Bloomberg сообщает, что люди, знакомые с последними юридическими текстами в стадии обсуждения, отмечают возможные смягчения планов по запрету судам, перевозящим запрещенные товары, заходить в порты стран-участников Европейского союза. Обсуждают и выдвинутые ограничения по поводу перевалки с корабля на корабль и судов, отключающих навигационные системы, для которых думают над введением льготного периода в 30 дней.
В статье издания пишут, что первоначальная цель 11-го пакет антироссийских санкций была ослаблена из-за постоянных переговоров и согласований между дипломатическими представителями стран санкционной кампании. Венгрия и Греция требует вынесения из списка «международных спонсоров войны» ряда своих компаний.
По словам одного из источников издания, Европейский союз планирует окончательно утвердить 11-й пакет антироссийских санкций уже на следующей неделе.