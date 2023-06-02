Украинским президентом отдельно была подчёркнута важность гарантий безопасности.

Как пишет издание Financial Times, во время своего визита в Молдавию Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с молдавским президентом Майей Санду прокомментировал ситуацию со вступлением его страны в североатлантический альянс.

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По словам Зеленского, Украина готова к членству НАТО, но вопрос стоит в другом: готов ли альянс к членству Украины. Он отметил, что продолжается активная работа над единством в альянсе, чтобы его страны-участники могли выйти на соответствующий консенсус. Украинский президент подчеркнул необходимость гарантий безопасности от североатлантического альянса, которые нужны не только Украине, но и Молдавии.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно обозначал позицию североатлантического альянса, которая поддерживает членство Украины, но только после окончания боевых действий. Сейчас же он видит надобность в продолжении военной поддержки, чтобы украинская армия смогла во-первых одержать победу над российской, а во-вторых перейти на установленные стандарты НАТО.