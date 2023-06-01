Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Макрон пытается организовать мирный саммит по Украине - The Wall Street Journal
Украинцы примут в нём участие.
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену

Издание The Wall Street Journal пишет, что Президент Франции Эманнюэль Макрон предложил Президенту Украину Владимиру Зеленскому организовать мирный саммит по ситуации в Украине. Подобную инициативу проявляла Дания со Швеций, но они остались без ответа. Ещё в феврале этого года французский президент пытался убедить Зеленского в необходимости мирного урегулирования конфликта.

реклама

Предполагается, что именно в этот момент зародилась идея о проведении мирного саммита, в котором примут участие страны «незападного мира», в том числе Китай, Бразилия, Индия и Саудовская Аравия. Вполне вероятно, что визит Макрона в Китай как раз таки связан с обсуждением саммита в гостях Си Цзиньпина. Допускается, что одним из гостей саммита станет Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден.

Основным вопросом на саммите станет мирный план, который был разработан командой Зеленского, однако на текущий момент не столь идеален, чтобы с ним могли согласиться в Китае, Бразилии, Саудовской Аравии или Индии.

рекомендации
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

Официальной даты мероприятия, как и списка приглашённых стран, ещё нет. Во Франции надеяться, что организовать саммит выйдет перед июньской ежегодной встречей представителей стран-участников НАТО.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #франция #макрон
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Украина перенесла своё контрнаступление на лето, о чём сообщили в Белом доме
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Британская разведка считает, что Россия лишь на 5 % использует на Украине возможности своей боевой авиации
32
Пригожин отдал на строительство храма в РФ $10 000 000, которые получил от африканского диктатора
44
Гегемония доллара уходит в прошлое, но США хотят продолжать влиять на мировую экономику
6
Поражение штаба 92-й бригады ВСУ в Харьковской области попало на видео
15
Пригожин: нужно мобилизовать порядка 2 миллионов человек для успеха в СВО
31
Снайпер отряда «Ахмат» рассказал о противниках, бесшумных винтовках, женщинах в СВО и кодексе чести
+
Рогозин призвал отключить GPS в России: Пусть учат матчасть и карты
16
Археологи обнаружили петроглифы возрастом 2700 лет с изображениями кораблей и людей
4
Windows 11 с Moment 3 стала быстрее и избавилась от статтеров из-за мышек с высокой частотой опроса
6
29 мая в Косово произошли столкновения между сербскими жителями и силовиками
+
Вучич: Сербия не российская губерния, но и не американская колония
3
Тегеран заявил о готовности продемонстрировать собственную гиперзвуковую ракету
3
За последние дни в Киеве был уничтожен ещё один комплекс Patriot — Минобороны
10
Глава NVIDIA заявил, что с искусственным интеллектом каждый человек может стать программистом
20
Представлен смартфон Nubia N5 на процессоре Unisoc T770 и с камерой 50 Мп
+
63 смартфона Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 14 на Android 13 в мае 2023 года
+
Radeon RX 7600 уже в магазинах РФ – что не так с ценой, и почему GeForce RTX 4060 Ti ещё хуже
13
NVIDIA будет готова перешагнуть порог капитализации в $1 трлн именно сегодня
8
Войска России нанесли авиаудар по 1-й бригаде спецназначения Украины
2
Дрон-камикадзе "Ланцет-3" успешно отработал по трехкоординатной РЛС 36Д6 украинского комплекса С-300
2

Популярные статьи

F-16, вооруженные ракетами HARM, нанесут серьезный урон обороне России – западные эксперты
53
США заявили о новой модификации ЗРК Patriot, способной остановить гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал"
88
В симуляторе боя китайцы потопили авианосную группу ВМС США тремя залпами гиперзвуковых ракет
11
Почему Киев требует американские ракеты ATACMS вместо британских Storm Shadow
5
Warhammer 40.000: Boltgun - это вам не "колда" - краткое тестирование в игре
5
Как выросла стоимость ПК-гейминга
61
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI
4
Китайский J-16 "копируя" действия российского Су-27 в Черном море прогнал самолёт разведки ВВС США
1
Почему советские МиГ-29 лучше приспособлены для сдерживания ВКС РФ на Украине, чем американские F-16
1
Торговые переговоры между США и Китаем вызвали очередной виток "чиповой войны"
2

Сейчас обсуждают

Гасбула Мусаев
04:34
Ну езжай к друзьям дороги открыты.
Пригожин: нужно мобилизовать порядка 2 миллионов человек для успеха в СВО
for2ne
04:18
максимальная дешевка, красная цена которой 150-200$ максимум.
MSi показала две будущие модели RTX 4060: Gaming X и Ventus 2X Black OC
Андрей Семенов
04:13
Ты говно американское этот лысый вам устроит армагеддон по Европе мало не покажется и по Европе плакать не будем
Пригожин: нужно мобилизовать порядка 2 миллионов человек для успеха в СВО
Андрей Семенов
04:07
Ща сам обосрешся иуда продажная
Пригожин: нужно мобилизовать порядка 2 миллионов человек для успеха в СВО
Михаил Авраменко
04:06
"Демократия" - говорили они. "Свобода слова" - говорили они.
Польский дипломат Ясина, призвавший Зеленского извиниться за Волынь, отправлен в бессрочный отпуск
Андрей Семенов
04:05
Не беспокойся резервы есть и резервисты и мощности Россия этим все сказано США осталось недолго жить у них тектонические процессы ускорились и разломы расширяются
Пригожин: нужно мобилизовать порядка 2 миллионов человек для успеха в СВО
Андрей Семенов
04:02
А ты пидор американский
Пригожин: нужно мобилизовать порядка 2 миллионов человек для успеха в СВО
Андрей Семенов
04:01
Уже началась мобилизация уроем Киев по полной всехнациков выложим и нато сдохнет
Пригожин: нужно мобилизовать порядка 2 миллионов человек для успеха в СВО
Kutuz
03:55
Напоминает громоздкие неуклюжие броневички времён Первой мировой, типа этого
Американский бронеавтомобиль International MaxxPro разочаровал украинских солдат [Видео]
Илья Ипполитов
03:55
Через пол года по твоим планам будет голод и гражданская война.
Пригожин: нужно мобилизовать порядка 2 миллионов человек для успеха в СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем