Украинцы примут в нём участие.

Издание The Wall Street Journal пишет, что Президент Франции Эманнюэль Макрон предложил Президенту Украину Владимиру Зеленскому организовать мирный саммит по ситуации в Украине. Подобную инициативу проявляла Дания со Швеций, но они остались без ответа. Ещё в феврале этого года французский президент пытался убедить Зеленского в необходимости мирного урегулирования конфликта.

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Предполагается, что именно в этот момент зародилась идея о проведении мирного саммита, в котором примут участие страны «незападного мира», в том числе Китай, Бразилия, Индия и Саудовская Аравия. Вполне вероятно, что визит Макрона в Китай как раз таки связан с обсуждением саммита в гостях Си Цзиньпина. Допускается, что одним из гостей саммита станет Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден.

Основным вопросом на саммите станет мирный план, который был разработан командой Зеленского, однако на текущий момент не столь идеален, чтобы с ним могли согласиться в Китае, Бразилии, Саудовской Аравии или Индии.

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Официальной даты мероприятия, как и списка приглашённых стран, ещё нет. Во Франции надеяться, что организовать саммит выйдет перед июньской ежегодной встречей представителей стран-участников НАТО.