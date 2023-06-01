Он подметил, что Путин пока не проиграл ни одной войны.

Президент Польши Анджей Дуда в разговоре с издателем The Wall Street Journal Доу Джонсом призвал международное сообщество поспешно не констатировать проигрыш российской армии, обратив внимание на реальное положение дел.

реклама

По словам польского президента, сейчас все активно говорят о проигрыше российского президента Владимира Путина в боевых действиях, называя вступление Финляндии в НАТО одним из показателей этого. Он добавил, что на сегодняшний день Путин не проиграл ни одной войны.

Дуда упомянул, что Россия имеет существенный перевес в населении страны и может жертвовать им, к тому же это ядерная сверхдержава с гигантскими запасами оружия. Пока в мире смеются над советскими танками 1960-х годов, используемых Россией, они спокойно могут выйти на поле боя и передавить своим весом в 50 - 60 тонн.

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри RTX 3070 за 45 тр в Регарде 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Анджей Дуда подчеркнул, что проигрыш Путина можно будет зафиксировать только тогда, когда украинская армия сможет вытеснить россиян за пределы своих территорий, установленных в 1991 году. На текущий же момент он отмечает активную мобилизацию российскую экономики с её переходом на военные рельсы.