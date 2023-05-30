Что насчёт ядерного оружия, оно Казахстана не нужно - считает казахский президент.

Вчера была новость о том, что Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Казахстан, как и другие страны постсоветского пространства, вступать в Союзное государство России и Беларуси. Как один из аргументов, он привёл общее ядерное оружие.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал заявление белорусского президента, сказав, что по достоинству оценил шутку своего коллеги. Таким образом, казахский президент отверг предложение Лукашенко по интеграции в межгосударственный союз. Он считает, что для этого и другие интеграционные аналоги, например Евразийский экономический союз.

Что касаемо ядерного оружия, Токаев подчеркнул, что оно Казахстану не нужно. Объясняет он это тем, что страна присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия, поэтому казахское правительство остаётся верным в выполнении обязательств, предусмотренных международными договорённостями.

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На прошедшем заседании Евразийского экономического форума пресс-секретарь казахского Руслан Желдибай достаточно деликатно объяснил, что Казахстан ищет в подобных мероприятиях движение лишь по экономическому треку(пути), без попыток тесной интеграции в какие-либо союзные государства. Прецедент взаимоотношений России с Беларусью он назвал уникальным, подчеркнув, что «речь идёт об одном народе и государстве»