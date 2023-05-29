В марте 2023 года стало известно, что российский президент Владимир Путин имеет планы по размещению тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Решение было поддержано Александром Лукашенко, который перед этим заявлял миру, что «Россия даст нам ядерное оружие». Принятое странами решение предвещал Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ещё в феврале 2022 года, когда из белорусской конституции была исключена статья, регламентирующая безъядерный статус страны.
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Президент Беларуси в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину сообщил, что никто не будет против, если Касым Токаев, Президент Казахстана, возьмёт курс на установление тесных отношений с Россией. По его словам, всё очень просто: нужно вступить в союз Беларуси с Россией и будет ядерное оружие на всех. Он отметил, что у бывших стран Советского союза есть уникальный шанс объединиться.
Стоит отметить, что размещённое в Беларуси тактическое ядерное оружие не делает страну его владельцем, а лишь позволяет российским властям запускать носителей такого вооружения с белорусских территорий.