Она должна составлять 100 - 120 километров, чтобы обезопасить украинский народ.

Не так давно была новость о том, что в Офисе президента Украины предложили завершить боевые действия созданием буферной зоны на российско-украинской границе. Правда, располагаться она должна была бы на российских территориях.

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Впрочем, сейчас эту тему начали всерьёз продвигать. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своём Twitter опубликовал запись, где заявил о необходимости после окончания боевых действий создать на российских территориях демилитаризованную зону.

Он считает, что протяжённость такой зоны должна составить около 100 - 120 километров, а на её границах должен присутствовать международный контрольный контингент. Украинский чиновник считает, что только так возможно предотвратить возобновление боевых действий и обеспечить реальную безопасность для украинского народа.

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Можно предположить, что это условие прибавиться к «формуле мира» Президента Украины Владимира Зеленского, однако вряд ли, ведь на данный момент добиться её исполнения невозможно даже в текущей версии, что уже говорить о создании демилитаризованных зон, когда боевые действия ещё даже не окончились.