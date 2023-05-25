На фоне вторжения диверсантов на территорию Белгородской области, российский общественный деятель Сергей Карнаухов предложил в телеэфире создать на приграничных с Украиной российских территориях «буферную зону», отмечая, что в этом нет ничего стыдного, если не удалось реализовать задумку за счёт территорий противника. Она должна располагаться на 15 - 20 километрах от границы, с эвакуацией населения для его безопасности.
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В Офисе президента Украины прокомментировали инициативу и даже допустили завершение конфликта выводом российской армии с украинских территорий, а также созданием той самой «буферной зоны» с её демилитаризацией, добавив, что растягиваться она может хоть на 100 километров. Только вот у Зеленского считают, что располагаться такая демилитаризованная зона должна на территории России.
Нюанс в том, что подобная идея точно не будет одобрена российскими властями, ведь фактически означает поражение России в боевых действиях. Ещё до 24 февраля 2022 года можно было услышать идеи по созданию демилитаризованной зоны на украинских территориях, когда украинцы «форсили» альтернативу с задействованием российских территорий.