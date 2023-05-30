Аналогичную меру хотели принять в России.

Вечером 29 апреля польские власти изъяли здание школы при посольстве России в Варшаве, потребовав покинуть помещение. В Государственной думе заговорили об ответной мере на такой себе «захват русской школы»

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В российском парламенте было предложение запретить транзит польских грузовиков через российские территории, а стоимость заправки транспорта российским топливом установить по европейскому ценнику. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин оценил, что введение такой инициативы нанесёт поолякам ущерб на сумму порядка 8,5 миллиардов евро. Однако пока решение принято не было.

В Польше взяли российскую идею за основу и запретили грузовикам с российскими и белорусскими номерами пересекать польскую границу. Запрет вступит в силу с 1 июня.

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В изданном постановлении Министерства внутренних дел и Администрации, подведомственному Мариушу Каминьскому, говорится о запрете пересечения польской границы для грузовых машин, автомобильных тягачей, прицепов, полуприцепов с российскими и белорусскими номерами до особого распоряжения.