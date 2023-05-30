Информация выложена в честь Дня поминовения, когда американцы поминают военных, участвовавших в каких-либо конфликтах, где принимали участие США.

Вчера в Соединённых Штатах Америки проходил национальный день памяти - День Поминовения, когда американцы поминают погибших американских военнослужащих, принимавших участие в каких-либо вооружённых конфликтах и войнах, в которых участвовали штаты.

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В честь этого The Washington Post выпустили статью, где поделились информацией о погибших американских военных на украинских территориях. Издание сразу отметило, что отследить точное количество отправившихся в Украину американцев нельзя, но таких было много даже несмотря на призывы американских властей, в том числе американского президента Джо Байдена, не подвергать себя опасности.

По данным издания, известно о как минимум шестнадцати американских добровольцах, погибших на украинских территориях. Уточняется, что не все семьи погибших смогли получить тела погибших военных.

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За 2023 года погибло пять американских добровольцев: Эндрю Питер (28 лет), Ник Меймер (45 лет), Купер Т. Эндрюс (26 лет), Грейди Курпаси (50 лет), Пит Рид (33 года). Все они были либо обычными американскими военнослужащими, либо участниками ряда войн, в том числе в Ираке, Афганистане, Сирии и Йемене. Большая из вышеперечисленных военных пала на Бахмутском направлении.