Он напомнил, что с азербайджанских позиций видны армянские сёла.

Не так давно Премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявлявший о необходимости признать Нагорный Карабах за Азербайджаном, чтобы армянское государство смогло дальше развиваться, на словах подтвердил готовность армянского правительства принять такое решение. Позже он повторил свои слова на заседании совета Евразийского экономического союза.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев после фактического признания Нагорного Карабаха частью их страны, пригрозил главе НКР Араику Арутюняна проведением «любой военной операции», если они не сдадутся - пишет издание Haqqin.az

По словам азербайджанского президента, парламент Нагорного Карабаха должен быть распущен, депутаты и министры вынуждены оставить свои посты, а элемент, называющий себя президентом, должен сдаться. Только в таком случае может быть речь о какой-либо амнистии для государственных деятелей НКР.

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Ильхам Алиев не упустил возможность напомнить армянскому правительству, что с азербайджанских позиций хорошо видны сёла Армении. Президент Азербайджана упомянул и случай с двумя азербайджанскими военными, которые «заблудились» и случайно попали на армянскую территорию, где были захвачены в плен, хотя между государствами имеется соглашение о возвращении потерявшихся служащих. Он предупредил Армению, что если соглашения будут игнорироваться, то страна за это поплатиться.