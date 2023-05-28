Белорусская оппозиция сообщает о госпитализации Лукашенко в критическом состоянии
В середине мая стало понятно, что Президент Белоруссии Александр Лукашенко перестал появляться на публике, даже пропустив запись видеопоздравления с Днём государственного флага и герба страны, которое по итогу сделал Премьер-министр Роман Головченко. Ряд изданий писало, что белорусский президент был болен. В доказательство тому пишут о его отстранённом поведении на праздновании 9 мая в Москве, откуда он якобы быстро уехал в Минск.
Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало написал в своём Telegram канале, что по имеющейся информации, требующей дополнительного подтверждения, Александр Лукашенко после недавней встречи с Владимиром Путиным был экстренно доставлен в Центральную клиническую больницу Москвы, где состояние политика оценили как критическое. Ему провели промывание крови, а перенаправить Лукашенко в другую больницу не представляется возможным - пишет Цепкало.
Он добавил, что даже в случае возвращения белорусского президента в рабочее состояние, врачи допускают проявление рецидивов.
На текущий момент официального объяснения по ситуации от белорусских властей нет. Валерий Цепкало утверждает, что нахождение Лукашенко в больнице пытаются объяснить обычным медицинским обследованием.
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