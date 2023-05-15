Последний раз его видели в России на 9 мая.

Белорусский президент Александр Лукашенко уже пятый день не появляется на публике. Последний раз его видели на параде 9 мая, организованном в России. Тогда политик вёл себя достаточно отстранённо и быстро покинул мероприятие, вернувшись в Минск, но не преподнеся соответствующую речь, как это было из года в год.

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Лукашенко пропустил 14 мая празднование Дня флага и герба, учреждённом по его инициативе и которое традиционно сопровождается обращением белорусского президента. Его подменил Премьер-министр Роман Головченко, записав обращение, обнародованное на президентском сайте. В пресс-службе Александр Лукашенко говорят, что с ним всё нормально, просто много бюрократической работы.

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Однако депутат Государственной думы России Константин Затулин подтвердил, что президент Белоруссии болен, правда, не сообщив чем именно. Он отметил, что речь не о чём-то сверхъестественном, это даже не COVID-19, человек просто заболел и, наверное, нуждается в определённом отдыхе. Депутат Затулин является первым заместителем председателя комитета российского парламента по делам СНГ.