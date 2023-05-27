Десяткам западных истребителей предстоит противостоять сотням российских истребителей.

Американский генерал Марк Милли, занимающий должность председателя Объединённого комитета начальников штабов, иными словами глава Генерального штаба Соединённых Штатов Америки, рассказал о фактической пользе американских истребителей F-16 для украинской армии на поле боя.

реклама

По его словам, не существует «чудо-оружия» и F-16 тому не исключение, поэтому истребители не станут «волшебной палочкой» для Украины. Он добавил, что десять самолётов обойдутся в миллиард долларов, когда их обслуживание обойдётся ещё столько же, то есть два миллиарда за десять единиц авиационной техники.



рекомендации Дешевая 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Дешевая 4070 MSI - надо брать Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K -20000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Марк Милли напомнил, что даже если Украина получит западные истребители, то это не изменит ситуацию. Для того, чтобы противостоять России в воздухе, необходимо значительное количество истребителей четвёртого и пятого поколения, поэтому, заранее проанализировав затраты на такую поставку, более рациональным решением может быть закупка интегрированных средств противовоздушной обороны, о чём штаты всегда говорили украинскому правительству. Иными словами, союзники не дадут украинской армии столько истребителей, сколько необходимо для абсолютного превосходства в воздухе над Россией, поэтому единственный способ решить эту проблему - сбивать российские самолёты и не допускать их к своим территориям за счёт систем противовоздушной обороны.