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Глава Генштаба США: F-16 не станут «волшебной палочкой» для Украины
Десяткам западных истребителей предстоит противостоять сотням российских истребителей.
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Американский генерал Марк Милли, занимающий должность председателя Объединённого комитета начальников штабов, иными словами глава Генерального штаба Соединённых Штатов Америки, рассказал о фактической пользе американских истребителей F-16 для украинской армии на поле боя.

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По его словам, не существует «чудо-оружия» и F-16 тому не исключение, поэтому истребители не станут «волшебной палочкой» для Украины. Он добавил, что десять самолётов обойдутся в миллиард долларов, когда их обслуживание обойдётся ещё столько же, то есть два миллиарда за десять единиц авиационной техники.

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Марк Милли напомнил, что даже если Украина получит западные истребители, то это не изменит ситуацию. Для того, чтобы противостоять России в воздухе, необходимо значительное количество истребителей четвёртого и пятого поколения, поэтому, заранее проанализировав затраты на такую поставку, более рациональным решением может быть закупка интегрированных средств противовоздушной обороны, о чём штаты всегда говорили украинскому правительству. Иными словами, союзники не дадут украинской армии столько истребителей, сколько необходимо для абсолютного превосходства в воздухе над Россией, поэтому единственный способ решить эту проблему - сбивать российские самолёты и не допускать их к своим территориям за счёт систем противовоздушной обороны.

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#россия #украина #сша #f-16
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