Американский генерал Марк Милли, занимающий должность председателя Объединённого комитета начальников штабов, иными словами глава Генерального штаба Соединённых Штатов Америки, рассказал о фактической пользе американских истребителей F-16 для украинской армии на поле боя.
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По его словам, не существует «чудо-оружия» и F-16 тому не исключение, поэтому истребители не станут «волшебной палочкой» для Украины. Он добавил, что десять самолётов обойдутся в миллиард долларов, когда их обслуживание обойдётся ещё столько же, то есть два миллиарда за десять единиц авиационной техники.
Марк Милли напомнил, что даже если Украина получит западные истребители, то это не изменит ситуацию. Для того, чтобы противостоять России в воздухе, необходимо значительное количество истребителей четвёртого и пятого поколения, поэтому, заранее проанализировав затраты на такую поставку, более рациональным решением может быть закупка интегрированных средств противовоздушной обороны, о чём штаты всегда говорили украинскому правительству. Иными словами, союзники не дадут украинской армии столько истребителей, сколько необходимо для абсолютного превосходства в воздухе над Россией, поэтому единственный способ решить эту проблему - сбивать российские самолёты и не допускать их к своим территориям за счёт систем противовоздушной обороны.