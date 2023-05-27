Речь об укреплении партнёрских отношений.

Неоднократно как европейские, так и американские чиновники заявляли о готовности принять Украину в НАТО, но только после окончания боевых действий, чтобы не вступать в прямую конфронтацию в Россией. Несмотря на это, украинское правительство хочет получить от североатлантического альянса гарантии безопасности.

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Издание Euractiv, ссылаясь на свои дипломатические источники, рассказало о возможном исходе, который могут предложить украинцам на июньском саммите НАТО в Вильнюсе. Речь о предоставлении Украине статуса «партнёра НАТО», который позволил бы повысить уровень партнёрских отношений между странами-участниками североатлантического альянса и украинским государством.

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В то же время некоторые европейские и американские чиновники, например Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, уверены, что единственная гарантия безопасности для Украины - статус участника НАТО. Причём ситуацию считают не новой, ведь когда-то Западная Германия уже вступила в альянс, не вернув контроль над всеми своими территориями.