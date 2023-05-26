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Истребители F-16 далеко не скоро окажутся в Украине - Bloomberg
Украинцам предстоит долгое ожидание перед передачей западной авиации.
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Украине предстоит долгое ожидание перед использованием истребителей F-16 в защите воздушного пространства от России - считает журналисты издания Bloomberg. Союзники в лице Соединённых Штатов Америки и стран Европы рассматривают вопрос о поставках этих самолетов. На данный момент только Дания и Нидерланды могут предоставить реальную помощь в противостоянии России. У Великобритании нет F-16, а Бельгия ограничена в своих возможностях из-за истекающего срока службы своих самолётов и потребности в них для проведения собственных и международных миссий.

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Обучение украинских пилотов является приоритетом для стран, обещавших поддержку. Однако перед принятием решения о поставках самолетов необходимо учесть затраты и возможные проблемы в области безопасности. Соединённые Штаты Америки, страны Европы и другие страны-партнёры проведут виртуальную встречу для обсуждения вопроса обучения украинских пилотов на F-16.

Хотя обучение пилотов может занять много месяцев, стремление начать этот процесс свидетельствует о широких усилиях по помощи Украине в противостоянии возможным атакам России даже после окончания текущих боевых действий. После завершения обучения украинских пилотов и получения официального согласия со стороны Соединённых Штатов Америки на передачу самолетов, страны-доноры должны будут решить, готовы ли они отказаться от своих дорогостоящих истребителей в пользу Украины.

Важным фактором при принятии решения является также наличие заказов на новые F-35, которые предназначены для замены F-16. Нидерланды и Дания уже продвинулись в своих программах по получению F-35. Турция и Греция обладают большим количеством F-16, но вероятность их передачи Украине невелика из-за их собственных нужд и риска ухудшения отношений с Россией.

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Все эти факторы и требования к обслуживанию самолетов после их передачи должны быть учтены перед окончательным решением по поставкам F-16 в Украину.

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#украина #сша #f-16
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