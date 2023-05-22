В области действуют украинские ДРГ.

Сегодня проникшая в Белгородскую область украинская диверсионно-разведывательная группа вступила в прямую конфронтацию с российскими силами, в результате чего ведутся бои за ряд населённых пунктов, где действуют подразделения «Русский добровольческий корпус» и Легион «Свобода России»

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уже успел дать комментарий по ситуации, раскритиковав российское оборонное ведомство. По его словам, когда не первый раз в Белгородской, Курской и Брянской области гремят взрывы и погибают люди, на защиту границ должны вставать военные, а не пограничники.

Пригожин хотел бы задать вопрос Министерству обороны России, где же находились российские военные в момент проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп на российские территории. По его информации, военное руководство «не чешется» по укреплению государственных границ, что является их прямой обязанностью.

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Евгений Пригожин добавил, если российское оборонное ведомство не может проводить наступательные операции - это одно, ведь речь не о Министерстве наступления, но обеспечивать оборону границ - прямая обязанность Министерства обороны.