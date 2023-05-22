Сегодня проникшая в Белгородскую область украинская диверсионно-разведывательная группа вступила в прямую конфронтацию с российскими силами, в результате чего ведутся бои за ряд населённых пунктов, где действуют подразделения «Русский добровольческий корпус» и Легион «Свобода России»
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уже успел дать комментарий по ситуации, раскритиковав российское оборонное ведомство. По его словам, когда не первый раз в Белгородской, Курской и Брянской области гремят взрывы и погибают люди, на защиту границ должны вставать военные, а не пограничники.
Пригожин хотел бы задать вопрос Министерству обороны России, где же находились российские военные в момент проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп на российские территории. По его информации, военное руководство «не чешется» по укреплению государственных границ, что является их прямой обязанностью.
Евгений Пригожин добавил, если российское оборонное ведомство не может проводить наступательные операции - это одно, ведь речь не о Министерстве наступления, но обеспечивать оборону границ - прямая обязанность Министерства обороны.