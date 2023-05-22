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Проникшая в Белгородскую область украинская ДРГ ведёт бои возле ряда населённых пунктов
Местные власти неохотно комментируют ситуацию.
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Сегодня днём Telegram канал SHOT опубликовал пост, в котором рассказал о возможном входе украинской диверсионной-разведывательной группы на территорию Белгородской области. Губернатор области Вячеслав Гладков изначально опроверг информацию, а после всё же подтвердил её.

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Источники SHOT в местной администрации говорят, что ситуация в области тяжёлая, а жителей села Козинка частично эвакуируют жителей. Есть информация и о захвате Дома культуры в селе Гора-Подол. Ответственность за происходящее взяли подразделения Вооружённых сил Украины «Русский добровольческий корпус» и Легион «Свобода России»

SHOT пишет, что российские военные вступили в ожесточённые бои с украинскими подразделениями на границе Белгородской области у деревни Дроновка в Грайворонском городском округе с привлечением бронетехники, беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Белгородской области заявил, что ни один местный житель не пострадал, а на область вспыхнула «информационная атака»

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На текущий момент украинским диверсионно-разведывательным группам противостоит российская армия совместно с погранслужбой, Росгвардией и Федеральной Службой Безопасности - пишет Вячеслав Гладков.

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#россия #украина #белгород #белгородская область #дрг
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МО Украины: ЧВК "Вагнер" проводит зачистку в Бахмуте
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