Сегодня днём Telegram канал SHOT опубликовал пост, в котором рассказал о возможном входе украинской диверсионной-разведывательной группы на территорию Белгородской области. Губернатор области Вячеслав Гладков изначально опроверг информацию, а после всё же подтвердил её.
реклама
Источники SHOT в местной администрации говорят, что ситуация в области тяжёлая, а жителей села Козинка частично эвакуируют жителей. Есть информация и о захвате Дома культуры в селе Гора-Подол. Ответственность за происходящее взяли подразделения Вооружённых сил Украины «Русский добровольческий корпус» и Легион «Свобода России»
SHOT пишет, что российские военные вступили в ожесточённые бои с украинскими подразделениями на границе Белгородской области у деревни Дроновка в Грайворонском городском округе с привлечением бронетехники, беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Белгородской области заявил, что ни один местный житель не пострадал, а на область вспыхнула «информационная атака»
На текущий момент украинским диверсионно-разведывательным группам противостоит российская армия совместно с погранслужбой, Росгвардией и Федеральной Службой Безопасности - пишет Вячеслав Гладков.