Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал видео, где он с российским флагом, на фоне бойцов частной военной компании, сообщает об установлении полного контроля над Бахмутом. Помимо этого он сделал ещё одно заявление касаемо дальнейшей деятельности «вагнеровцев»
реклама
По его словам, ЧВК «Вагнер» уйдёт с города в Донецкой области 25 мая. За это время будут созданы рубежи обороны, которые передадут подразделениям Министерства обороны России по их прибытию. В то же время «вагнеровцы» будут отправлены на отдых и переподготовку.
Украинское военное руководство отрицает взятие города. По словам спикера Восточной группировки Вооружённых Сил Украины Сергея Череватого, Бахмут не был взят, а в городе продолжаются тяжёлые бои между украинской армией и ЧВК «Вагнер»
Стоит отметить, что выход частной военной компании Пригожин анонсировал ещё в начале месяца. Тогда планировалось вывести бойцов 10 мая, так как количество и качество личного состава значительно упало. Позже Евгений Пригожин всё же заявил, что ЧВК «Вагнер» останутся в Бахмуте, хотя вопрос с поставками решён до конца не был.