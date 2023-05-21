В Украине информацию опровергли.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал видео, где он с российским флагом, на фоне бойцов частной военной компании, сообщает об установлении полного контроля над Бахмутом. Помимо этого он сделал ещё одно заявление касаемо дальнейшей деятельности «вагнеровцев»

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По его словам, ЧВК «Вагнер» уйдёт с города в Донецкой области 25 мая. За это время будут созданы рубежи обороны, которые передадут подразделениям Министерства обороны России по их прибытию. В то же время «вагнеровцы» будут отправлены на отдых и переподготовку.

Украинское военное руководство отрицает взятие города. По словам спикера Восточной группировки Вооружённых Сил Украины Сергея Череватого, Бахмут не был взят, а в городе продолжаются тяжёлые бои между украинской армией и ЧВК «Вагнер»

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Стоит отметить, что выход частной военной компании Пригожин анонсировал ещё в начале месяца. Тогда планировалось вывести бойцов 10 мая, так как количество и качество личного состава значительно упало. Позже Евгений Пригожин всё же заявил, что ЧВК «Вагнер» останутся в Бахмуте, хотя вопрос с поставками решён до конца не был.