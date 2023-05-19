Изначально он не хотел этого делать из-за угрозы его жизни.

В январе появилась информация о экс-командире подразделения ЧВК «Вагнер» Андрее Медведеве, который незаконно пересёк границу с Норвегией и просил о политическом убежище. Его поместили в изолятор временного содержания, а после освобождения и вовсе уличили в драке в нетрезвом виде, ношении пневматического оружия и других проступках.

реклама

Как оказалось, Медведев не смог ужиться в скандинавской стране и теперь хочет вернуться обратно в Россию. Он уже обратился в российское консульство, назвав это собственным решением без внешнего давления. Ранее он настаивал на том, чтобы его не депортировали из Норвегии из-за риска ликвидации, взамен экс-командир обещал рассказать о пытках, проводимых ЧВК «Вагнер»

По словам Андрея Медведева, он надеялся здесь, в Норвегии, начать новую жизнь, оставив всё прошлое, но что-то не срослось, поэтому хочет вернуться в Россию, осознавая угрозу своей жизни.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Евгений Пригожин уже комментировал ситуацию с бойцом, утверждая, что он командовал норвежским батальном «Нидхёгг» в составе ЧВК «Вагнер», так как имел норвежское гражданство. Он также обвинил его в плохом обращении с военнопленными, за что бойца якобы должны были наказать.