Его могут депортировать в Россию.

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В Норвегии был задержан бывший командир подразделения ЧВК «Вагнера» Андрей Медведев, который незаконно пересёк границу страны и просил там политическое убежище. Вполне вероятно, что его могут депортировать обратно в Россию.

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Андрей Медведев был задержан и помещён в изолятор временного содержания для дальнейшей депортации. Однако норвежские власти, как и полиция, не подтвердили возможность депортации бывшего командира частной военной компании.

На текущий момент случаем Андрея Медведева занимается группа правозащитников «Гулагу.нет». Они добиваются того, чтобы военнослужащий ЧВК не был депортирован на родину, аргументируя это тем, что его ждёт в России «жестокое убийство и смерть»

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Сам Андрей Медведев ещё ранее заявил, что является свидетелем ряда казней и внесудебных расправ и готов рассказать о деятельности ЧВК «Вагнера», её главы - Евгения Пригожина. Причиной своей "иммиграции" военнослужащий назвал его розыск службой безопасности Пригожина, а также боязнь болезненной смерти.