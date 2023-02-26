Более месяца назад Андрей Медведев, руководивший 1-м отделением 4 взвода 7-го штурмового отряда в составе ЧВК «Вагнер», нелегально бежал из России в Норвегию без документов, оставшихся у частной военной компании. Он запросил политическое убежище, но был арестован и помещён в депортационный центр, где заявил о своём желании сотрудничать с правоохранительными органами, изложив о всех известных ему случаев казни за уклонения от службы.
реклама
Несмотря на желание Медведева начать новую жизнь и даже издать собственную книгу «Против Вагнера», 21 февраля он был арестован за драку в баре столицы Норвегии. Уже на следующий день бывший военнослужащий при транспортировке сотрудниками полиции оказал сопротивление, начав отбиваться ногами от полицейских.
По словам адвоката Андрея Медведева, на самом деле «произошло недоразумение», ведь арестованный был в состоянии алкогольного опьянения, а его попытки сопротивления связаны с непониманием ситуации и незнанием языка.
Впрочем, с таким подходом бывший боец ЧВК «Вагнер» действительно может добиться своей депортацию в России, где, как он ранее сообщал, его ждёт расправа за предательство.