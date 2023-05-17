Предполагалось, что Европейский союз хочет ввести запрет на возобновление поставок российского газа.

Несколько дней назад издание Financial Times опубликовало информацию, исходя из которой предполагалось, что уже в 11-м пакете антироссийских санкций от Европейского союза могут запретить импорт российского трубопроводного газа Польшей и Германией, ранее отказавшимися от закупки энергоресурса. Решение больше символичное, ведь вряд ли страны возобновят закупку российского газа, пока не окончатся боевые действия на украинских территориях.

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Несмотря на это, источник издания Politico, являющийся дипломатом, представляющим интересы одной из отказавшейся от российского газа страны, считает маловероятным принятие подобного решения. По его словам, зависящие от российского газа страны активно сопротивляются введению подобного запрета, а 11-й пакет санкций Европейского союза уже почти сформирован, поэтому вряд ли в него пропишут что-то про газ из России.

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Стоит отметить, что мера по введению запрета на возобновление импорта газа в ту же Германию необходима, чтобы немецкие компании рано или поздно не вернулись к российскому энергоресурсу, по крайней мере, пока не закончится украинский конфликт.