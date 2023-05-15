Делается это для того, чтобы европейцы в будущем не вернулись к российскому газу.

Несмотря на отказ ряда стран от закупок российского газа, а также общем сокращении его импорта европейцами, пока что Россия может экспортировать свои ресурсы в некоторые государства европейского мира, например Венгрию. Как пишет издание Financial Times, 11-й пакет санкций от Европейского союза может всё изменить.

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Предстоящий на следующей неделе саммит лидеров «Большой семёрки» может решить судьбу российского газа для Польши и Германии. Эти две страны отказались от российского газа, однако в будущем могут к нему вернутся, если, конечно, захотят.

Наложение перманентного запрета гарантирует, что Россия не сможет зарабатывать на экспорте ресурса в эти страны, чтобы компенсировать свои военные расходы. Полное эмбарго планирует ввести как минимум до завершения боевых действий. Источник издания отметил, что главной целью является как раз таки предотвращения возможного возобновления импорта газа этими странами, хотя всё-таки решение более символичное, чем практичное.

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Есть планы и по полному перекрытию нефтепровода «Дружба», поставки по которому прекращены Россией в феврале этого года, но не исключают попадание транзитной нефти из Казахстана.