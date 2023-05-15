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Экс-главком сил НАТО в Европе: США могут испортить контрнаступление Украины
Он видит «размазанным подход» к военной поддержке Украины, за которым может не последовать соответствующий выхлоп.
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Издание Business Insider решило узнать мнение военных экспертов касаемо предстоящего украинского контрнаступления. Они считают, что оно может начаться уже совсем скоро, впрочем, как говорили и раньше российские и украинские военные корреспонденты.

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Однако более интересной информацией является интервью у американского генерала, бывшего Главнокомандующего силами НАТО на европейском континенте Бена Ходжеса, который ранее предлагал украинцам изолировать Крым, а союзникам нарастить поставки дальнобойного вооружения. Он считает, что оказываемое чрезмерное давление на Киев может спровоцировать провал украинского контрнаступления.

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По мнению американского генерала, Соединённые Штаты Америки имеют завышенные ожидания и с таким «размазанным подходом» рискуют затянуть конфликт, бесконечно вливая в него средства без соответствующего выхлопа. Проще говоря, Бен Ходжес намекает об изначальном отказе союзников поставлять всё необходимое вооружение, которые в конечном итоге всё-таки соглашаются поставить его, но уже с опозданием.

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