Издание Business Insider решило узнать мнение военных экспертов касаемо предстоящего украинского контрнаступления. Они считают, что оно может начаться уже совсем скоро, впрочем, как говорили и раньше российские и украинские военные корреспонденты.
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Однако более интересной информацией является интервью у американского генерала, бывшего Главнокомандующего силами НАТО на европейском континенте Бена Ходжеса, который ранее предлагал украинцам изолировать Крым, а союзникам нарастить поставки дальнобойного вооружения. Он считает, что оказываемое чрезмерное давление на Киев может спровоцировать провал украинского контрнаступления.
По мнению американского генерала, Соединённые Штаты Америки имеют завышенные ожидания и с таким «размазанным подходом» рискуют затянуть конфликт, бесконечно вливая в него средства без соответствующего выхлопа. Проще говоря, Бен Ходжес намекает об изначальном отказе союзников поставлять всё необходимое вооружение, которые в конечном итоге всё-таки соглашаются поставить его, но уже с опозданием.