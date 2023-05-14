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Российские военкоры сообщают о сбитии Ми-8, Су-34 и Су-35 в Брянской области
Украинская армия сбивает российскую авиацию из-за её атак.
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За прошлые сутки российской авиации удалось по новой тактике нанести 145 бомбовых ударов по украинским объектам вдоль линии фронта. Массированные удары наносятся с помощью «умных бомб»

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Военные корреспонденты издания «Русская весна» пишут, что украинская армия не может противостоять тактике российской авиации с помощью стандартных методов своей противовоздушной обороны, поэтому нашла более изощрённый способ решить проблему - уничтожать российские самолёты.

Известно, что над Брянской областью всего за сутки потерпели крушение два вертолёта Ми-8 и истребители Су-34, Су-35. Предполагается, что они были сбиты украинскими военнослужащими с помощью средств поражения «воздух-воздух», иначе говоря - при помощи украинской авиации. Есть информация, что российские вертолёты находились всего в 50 километрах от линии боевого столкновения, а это достаточно небольшая дистанция, позволяющая противнику поражать авиацию.

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На текущий момент Министерство обороны России не дало официальный комментарий по поводу сложившейся ситуации. На месте крушения авиации работают экстренные службы.

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#россия #украина #су-35 #брянская область #су-34 #ми-8
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