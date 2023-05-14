За прошлые сутки российской авиации удалось по новой тактике нанести 145 бомбовых ударов по украинским объектам вдоль линии фронта. Массированные удары наносятся с помощью «умных бомб»
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Военные корреспонденты издания «Русская весна» пишут, что украинская армия не может противостоять тактике российской авиации с помощью стандартных методов своей противовоздушной обороны, поэтому нашла более изощрённый способ решить проблему - уничтожать российские самолёты.
Известно, что над Брянской областью всего за сутки потерпели крушение два вертолёта Ми-8 и истребители Су-34, Су-35. Предполагается, что они были сбиты украинскими военнослужащими с помощью средств поражения «воздух-воздух», иначе говоря - при помощи украинской авиации. Есть информация, что российские вертолёты находились всего в 50 километрах от линии боевого столкновения, а это достаточно небольшая дистанция, позволяющая противнику поражать авиацию.
На текущий момент Министерство обороны России не дало официальный комментарий по поводу сложившейся ситуации. На месте крушения авиации работают экстренные службы.