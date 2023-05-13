Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Пригожин пригласил Шойгу со служебным визитом в Бахмут
Он просит оценить его обстановку, опираясь на многолетний опыт ведения боевых действий.
рекомендации
Супердешевая 4070 Gigabyte Aorus - смотри
-10% на RTX 4080 Gigabyte
MSI 4070Ti подешевела на порядок
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин решил обратиться с официальным письмом к Министру обороны России Сергею Шойгу, предложив ему посетить Бахмут со служебным визитом. Соответствующее письмо было опубликовано в официальном Telegram канале пресс-службы бизнесмена.

реклама

Пригожин пишет, что ЧВК «Вагнер» контролируют 95% от всех территорий в городе и продолжают наступать. Отмечается, что на флангах частной военной компании, где находились подразделения Министерства обороны, украинской армией было проведено ряд успешных контратак.

Исходя из этого, Евгений Пригожин хотел бы видеть Шойгу в Бахмуте, чтобы тот мог оценить сложную оперативную ситуацию, ориентируясь на свой многолетний опыт ведения боевых действий. Он призывает российского министра прибыть на позиции, контролируемые российскими военизированными подразделениями.

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RX 7900XT подешевела на порядок
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее Пригожин подробно рассказал о положении дел в Бахмуте, упомянув не самую простую ситуацию в городе. Несмотря на это, «вагнеровцы» каким-то образом всё-таки продолжают наступать, соответственно, всё не так плохо.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #бахмут #пригожин #чвк «вагнер»
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Запад не даст втянуть себя в боевые действия - Минобороны США
В России в течение 1-2 лет начнут выпускать собственные чипы для SIM-карт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Минобороны ответило на заявление Пригожина и военкоров о ситуации в Бахмуте
33
Пригожин подробно рассказал о реальном положении дел в Бахмуте
38
Минобороны: обстановка на фронте под контролем, информация о прорывах обороны — ложная
9
После Бахмута ВСУ пойдут на Брянскую и Белгородскую область - Пригожин о плане контрнаступления
8
В Китае представлены смартфоны Realme 11 с камерами до 200 Мп
+
Пригожин: ВСУ начали контрнаступление и уже отбили несколько позиций рядом с Бахмутом
1
Премьер Грузии счёл положительным решение об отмене Россией визового режима с Грузией
4
Почему AMD проигрывает Intel – как Лиза Су решила сэкономить и переиграла сама себя
27
"3 миллиона" - именно столько собираются заплатить власти Забайкалья за один захваченный Leopard
4
Не сумев найти замену американскому аналогу Су-25, США отправляют A-10 на покой
8
Пригожин: боеприпасов ЧВК «Вагнер» по-прежнему не дали
6
Пригожин сообщил о значительном продвижении ЧВК «Вагнер» в Бахмуте за сегодняшний день
9
Стали известны даты выхода бюджетных RTX 4060 Ti и RX 7600
+
За год AMD уступила Intel в мобильном сегменте, но отыгралась в серверном
+
США будет поставлять вооружение Украине даже после дефолта
35
Politico: Пригожин врёт о ситуации в Бахмуте и «снарядном голоде»
8
Т-14 «Армата» окажется не по зубам Leopard 2 и крайне опасен для M1 Abrams в случае применения в СВО
4
Министр обороны Тайваня заявил о готовности защищать TSMC от США с «оружием в руках»
5
Ракеты, которые Великобритания передала ВСУ, способны долететь до Севастополя и Крымского моста
28
Пригожин дал развёрнутый ответ на "тактическое отступление" подразделений МО РФ
9

Популярные статьи

Плюсы и минусы процессора Ryzen 5 5600X после полугода использования в игровом компьютере
94
ТОП-7 шестиядерных процессоров Intel и AMD для игр в 2023 году – от бюджетных до флагманских
50
Грамотно собираем мощный игровой компьютер, который будет справляться с новыми играми еще 5 лет
14
В России наблюдается рост цен на компьютерные комплектующие
56
App Game 4PDA - правильный магазин приложения для Android устройств
2
США пригрозили взорвать TSMC, если Китай вторгнется на Тайвань
42
12 видеокарт в мою коллекцию - в том числе двухчиповый монстр от nVidia
19
Фильм "Подземелья и драконы: Честь среди воров": не все так плохо, как я думал
4
Выбираем 5-трубочный кулер для socket 1700 / AM4 / AM5
8
Топ 5 самых мощных компьютеров в мире
8

Сейчас обсуждают

Виктор Ксенжук
06:33
Информация есть. Надо разрабатывать и производить. Понадобится продавать на международных рынках самое современное.
Рогозин: Россия "проспала" целое поколение новых средств вооружения
fromkeila
06:29
Только для обладателей американского адреса.
NVIDIA бесплатно раздает видеокарту RTX 4080 в сеттинге Diablo IV
Maxim Melcher
06:25
RIP
В России в течение 1-2 лет начнут выпускать собственные чипы для SIM-карт
Максим Ширшов
06:21
И что в этом сообщении тебя взбесило, что ты начал кидаться пустыми угрозами ? -------- Россия победит, потому что своих не бросет, и на нашей строне правда. -------- Я бы кстати написал немного по д...
США пригрозили взорвать TSMC, если Китай вторгнется на Тайвань
Ivan123
05:52
Держи свои денги в рублях тогда 🤣
Рогозин: Россия "проспала" целое поколение новых средств вооружения
Ivan123
05:49
Скорее освоят государственную субсидию и в лутшем случае будут продоват китайские карты.
В России в течение 1-2 лет начнут выпускать собственные чипы для SIM-карт
хахахер
05:49
пиндосы бомжами щас будут,нещитая европы с украинами
Рогозин: Россия "проспала" целое поколение новых средств вооружения
хахахер
05:48
бакс рухнул уже почти
Рогозин: Россия "проспала" целое поколение новых средств вооружения
worst italian cafe
05:45
Комментарий для тех, кто вдруг решил всерьёз воспринять последний абзац: Ryzen 5 5500 не имеет поддержки PCI-E 4.0 и обладает урезанным вдвое кэшем третьего уровня, что ставит его в один ряд с i5-104...
Выбираем недорогой игровой процессор для видеокарты GeForce RTX 3050 без переплат и разгона
Игорь Валиев
05:42
Продвигаются "без снарядов", но с какими потерями!!!
Пригожин сообщил о значительном продвижении ЧВК «Вагнер» в Бахмуте за сегодняшний день
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем