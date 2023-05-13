Он просит оценить его обстановку, опираясь на многолетний опыт ведения боевых действий.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин решил обратиться с официальным письмом к Министру обороны России Сергею Шойгу, предложив ему посетить Бахмут со служебным визитом. Соответствующее письмо было опубликовано в официальном Telegram канале пресс-службы бизнесмена.

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Пригожин пишет, что ЧВК «Вагнер» контролируют 95% от всех территорий в городе и продолжают наступать. Отмечается, что на флангах частной военной компании, где находились подразделения Министерства обороны, украинской армией было проведено ряд успешных контратак.

Исходя из этого, Евгений Пригожин хотел бы видеть Шойгу в Бахмуте, чтобы тот мог оценить сложную оперативную ситуацию, ориентируясь на свой многолетний опыт ведения боевых действий. Он призывает российского министра прибыть на позиции, контролируемые российскими военизированными подразделениями.

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Ранее Пригожин подробно рассказал о положении дел в Бахмуте, упомянув не самую простую ситуацию в городе. Несмотря на это, «вагнеровцы» каким-то образом всё-таки продолжают наступать, соответственно, всё не так плохо.