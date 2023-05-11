Основатель ЧВК «Вагнер» резюмирует о не лучшей ситуации.

В официальном Telegram канале основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина был задан вопрос о присутствии его частной военной компании в Бахмуте и общем положении дел в городе. Пригожин дал развёрнутый ответ на ситуацию 14-ю пунктами.

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Изначально Евгений Пригожин отметил, что Бахмут не имеет стратегического значения, как об этом говорили в Пентагоне, но продвижение в городе необходимо после отступления российской армии из Харьковской, Херсонской и других областях, к тому же это даст возможность провести ещё одну мобилизацию.

Пригожин видит такую ситуацию, что его наёмиков «сушат» по личному составу из-за опасений внутренней конкуренцию, снижая боевой потенциал. Эффективность «вагнеровцев» заметно снизилась в апреле - мае 2023 года, а Вооружённые силы Украины наоборот увеличили активность. Фланги были переданы российским военным из-за нехватки личного состава, а в городе есть серьёзный риск окружения российских сил. Если ситуации не улучшится, то он допускает запуск «обратной мясорубки», когда украинская армия будет уничтожать ЧВК «Вагнер»

В городе на текущий момент нет никаких подразделений, кроме ЧВК «Вагнер», которая базируется исключительно в Бахмуте. Запланированный на 9 мая выход наёмников из города был разумной мерой для сохранения жизни бойцов и минимизации бессмысленных потерь, так как боеприпасов хватало именно до этой даты.

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Евгений Пригожин отмечает, что после его слов высшее руководство страны достучалось до Министерства обороны России, заставив их предоставить всё необходимое. Однако по состоянию на 8-9 мая ничего в необходимом количестве предоставлено не было, а ЧВК «Вагнер» продолжают наступать, ожидая решения по боеприпасам.