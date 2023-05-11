В официальном Telegram канале основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина был задан вопрос о присутствии его частной военной компании в Бахмуте и общем положении дел в городе. Пригожин дал развёрнутый ответ на ситуацию 14-ю пунктами.
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Изначально Евгений Пригожин отметил, что Бахмут не имеет стратегического значения, как об этом говорили в Пентагоне, но продвижение в городе необходимо после отступления российской армии из Харьковской, Херсонской и других областях, к тому же это даст возможность провести ещё одну мобилизацию.
Пригожин видит такую ситуацию, что его наёмиков «сушат» по личному составу из-за опасений внутренней конкуренцию, снижая боевой потенциал. Эффективность «вагнеровцев» заметно снизилась в апреле - мае 2023 года, а Вооружённые силы Украины наоборот увеличили активность. Фланги были переданы российским военным из-за нехватки личного состава, а в городе есть серьёзный риск окружения российских сил. Если ситуации не улучшится, то он допускает запуск «обратной мясорубки», когда украинская армия будет уничтожать ЧВК «Вагнер»
В городе на текущий момент нет никаких подразделений, кроме ЧВК «Вагнер», которая базируется исключительно в Бахмуте. Запланированный на 9 мая выход наёмников из города был разумной мерой для сохранения жизни бойцов и минимизации бессмысленных потерь, так как боеприпасов хватало именно до этой даты.
Евгений Пригожин отмечает, что после его слов высшее руководство страны достучалось до Министерства обороны России, заставив их предоставить всё необходимое. Однако по состоянию на 8-9 мая ничего в необходимом количестве предоставлено не было, а ЧВК «Вагнер» продолжают наступать, ожидая решения по боеприпасам.