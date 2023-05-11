Он был задержан за коллаборационистскую деятельность.

В 2022 году украинский бизнесмен Вячеслав Богуслаев, являющийся бывшим президентом компании «Мотор Сич», скандально известной в 2020 - 2021 годах на фоне национализации украинскими властями из-за китайских инвестиций, был арестован за коллаборационистскую деятельность. Он подозревался в поставке комплектующих для российской авиации.

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Богуслаев в письменном порядке на русском языке обратился к главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку с просьбой внести его в список на обмен военными с Россией. Он подписался в письме как «Богуслаев, пенсионер, инвалид 1 группы»

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Письмо Богуслаева в Офис Президента Украины. Фото из украинского СМИ.

Возможность обмена бизнесмена на украинских военных в окружении Президента Украины Владимира Зеленского не исключают. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк уже делал заявление, что Богуслаева могут обменять по аналогии с Виктором Медведчуком, когда за политика отдали 200 украинских военных, в том числе «азовцев» с Азовстали. Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малыш также видит такую возможность, но только после того, как бизнесмен даст показания следствию.